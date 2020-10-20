Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu, bu gece oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye’yi Devler Ligi’nde temsil eden son şampiyon Başakşehir, H Grubu ilk maçında bu gece Almanya’da lider durumda olan Leipzig’e misafir olacak. RB Arena’daki karşılaşma 22.00’de başlayacak. Başakşehir, tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Grubun diğer maçında ise PSG ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

Elemeyi geçmek zor

Türkiye, Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor’un Avrupa kupalarından erkenden elenmesiyle ülke sıralamasında 12. basamağa gerilemiş durumda. Eğer Avrupa’daki temsilcilerimiz Başakşehir ile Sivasspor başarılı sonuçlar alamazsa, İskoçya ve Danimarka’ya da geçilebilir. Bu durumda Süper Lig şampiyonu 2022-23 sezonundan itibaren Devler Ligi’ne direkt katılamayacak, ön eleme oynamaya mahkûm olacak. Türkiye, bu arenada son olarak 2007-2008 sezonunda iki takımla yer alabildi.

BURUK FARKINDA

Yükümüz çok ağır

∂ Üzerlerindeki yükün farkında olduklarını söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk “Bir yandan Başakşehir’in başarısı, bir yandan da ülkenin başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En zorlu gruptayız. Sonuna kadar mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.