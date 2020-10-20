Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan Covid-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.
Ankaragücü'nde koronavirüs şoku
20.10.2020 - 17:31 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MKE Ankaragücü Kulübü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Ankaragücü,koronavirüs,
740349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/740349.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
5
4
1
0
11
13
02
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
2
0
3
11
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
5
2
2
1
4
8
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
5
2
2
1
2
8
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
GALATASARAY A.Ş.
5
2
1
2
2
7
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
08
KASIMPAŞA A.Ş.
5
2
1
2
1
7
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
10
GÖZTEPE A.Ş.
5
1
3
1
3
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
4
1
3
0
3
6
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
14
TRABZONSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-2
5
15
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
16
YUKATEL DENİZLİSPOR
5
1
2
2
-4
5
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
5
0
4
1
-2
4
18
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
19
GENÇLERBİRLİĞİ
4
1
1
2
-2
4
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
5
1
1
3
-4
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük 1 - 1 Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray 1 - 2 Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği 1 - 2 Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
6
4
1
1
4
13
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
5
4
0
1
6
12
03
TUZLASPOR A.Ş.
5
3
2
0
5
11
04
ALTAY
5
3
1
1
7
10
05
ADANASPOR A.Ş.
5
2
3
0
4
9
06
ALTINORDU
5
3
0
2
0
9
07
ADANA DEMİRSPOR
5
2
2
1
3
8
08
YILPORT SAMSUNSPOR
5
2
2
1
1
8
09
GİRESUNSPOR
5
2
2
1
0
8
10
BURSASPOR
5
2
1
2
1
7
11
BALIKESİRSPOR
5
2
0
3
-2
6
12
AKHİSARSPOR
5
1
2
2
0
5
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
6
1
2
3
-2
5
14
ÜMRANİYESPOR
5
1
1
3
-5
4
15
ANKARASPOR
5
1
1
3
-5
4
16
ESKİŞEHİRSPOR
5
0
3
2
-7
3
17
MENEMEN SPOR
5
0
2
3
-6
2
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
5
0
1
4
-4
1
PTT 1. Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
20.10.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Royal Hastanesi Bandirmaspor
20.10.2020 19:00
Eskişehirspor - Yilport Samsunspor
21.10.2020 13:30
Giresunspor - Adanaspor
21.10.2020 16:00
Adana Demirspor - ümraniyespor
21.10.2020 19:00
Altinordu - Altay
21.10.2020 19:00
Balikesirspor - Beypiliç Boluspor
22.10.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Ankaraspor
22.10.2020 16:00
Istanbulspor - Akhisarspor
22.10.2020 19:00
Menemen Spor - Bursaspor