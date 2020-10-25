Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki maçını kazanan ve iyi bir hava yakalayan Erol Bulut’un öğrencilerinin amacı seriye bordo-mavilileri de eklemek. Kanarya’da kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığı geçen Gökhan Gönül takıma dönüyor.

Kötü gidişe son

Bordo-mavililer açısından ise Kadıköy’deki mücadele umut maçı... Beş maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi alan Trabzonspor’un kazanmaktan başka çaresi yok. Olası bir beraberlik bile günü kurtaracak gibi görünse de teknik anlamda sorgulamanın daha da artmasına sebep olabilecek. Fırtınada kart cezası biten Flavio ve iyileşen Nwakaeme de kadroda olacak.

ZAFERE HAZIR

Fenerbahçe, 23 Ağustos 1997’den beri Kadıköy’de lig maçı kaybetmediği Trabzonspor’a karşı yeni bir zafer hazırlığında. Geleneği kazanarak sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, 3 puanı getirecek formülü “Pres ve disiplin” olarak belirledi. İleri üçlüde görev yapacak Samatta, Valencia ve Pelkas’tan ilk toplara basmalarını isteyen Bulut, bu oyunculara Ozan, Sosa ve Gustavo’yla destek vererek rakibi kilitleyecek.

Üç puan bizim

Hücumları Gökhan ve Caner’le kuvvetlendirecek F.Bahçe’de savunma çıkışlarını Gustavo yaparken, orta alan ile forvet bağlantısını Sosa kuracak. Sarı-lacivertliler top kayıplarında ise pres uygulayacak. Oyuncularına garanti paslarla oynama talimatı veren Bulut, “Disiplini koruduğumuzda sahadan 3 puanla ayrılacağız” dedi.

SÜREKLİ BASKI

Taraftarın benimsediği ve sloganı haline gelen “Bize her yer Trabzon” sözünü Trabzonspor takımı, Kadıköy’de hayata geçirmeye çalışacak. Tabii ki bu düşüncede belirleyici ise Teknik Direktör Eddie Newton olacak. Bordo-mavililer, bugünkü maça farklı bakıyor. Hem de her anlamda. Eddie Newton açısından da kritik olan Fenerbahçe maçından çıkacak sonuç hem takımın sıralaması hem de teknik ekibin yarınlarını yönlendirecek.

Uzaktan şut talimatı

Taktik plan açısından baktığımızda İngiliz teknik adam tam saha pres istiyor. Top rakipteyken her bölgede baskı kurulmasını ve Fenerbahçe’ye rahat oyun imkânı tanınmamasını isteyen Newton, takım oyunu bekliyor. Hızlı hücumla defansın arkasına toplar atılmasını söyleyen bordo-mavililerin teknik patronu, savunma bölgesinde ise riskten uzak garanti paslar istiyor. Ayrıca bol bol uzaktan şutlar atılması yönünde talimat veriyor.