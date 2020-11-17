Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Dereağzı’nda önceki gün Karagümrük ile oynanan hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Fenerbahçe’deki hedeflerinden lig yarışına kadar çarpıcı açıklamalar yapan Belözoğlu Türkiye’de hakemlerin baskı altına alınmaya çalışıldığını söylerken “Hakemlerin algılara yenik düşmesini istemiyoruz. Algıyla hakemlerin etkilenmeye çalışılmasından ve etkilenmesinden rahatsızız” dedi.

Bulut’la aramız iyi

Belözoğlu “Biz hakemin içerdeki hatasıyla, kasıtlı tavrını fark edebilecek beceriye ve bilgiye, reaksiyonel camia gücüne de sahibiz, bunu herkes bilsin isterim. Hakemlere inanıyor ve güveniyorum. Kasıtla hata arasındaki farkı görebilecek bilgi becerimiz var” dedi. Tek hedefinin Fenerbahçe’nin başarısı olduğunun altını çizen genç yönetici “Erol Bulut’la aramızın bozulması imkânsız. Biz birbirimizi iyi biliriz. Hocalığımı, takım arkadaşlığımı yaptı. Onun başarısı bizim başarımızdır” dedi.

TFF sorumluluk alsın

Maçların pozitif vakalar dolayısıyla hükmen tescil edilmesine ilişkin fikirleri sorulan Belözoğlu, “Özelinde tam değerlendirdiğimiz bir durum değil ama sporcu gözüyle herkesin ortak noktada birleşeceği bir yapı oluşursa kulüp olarak destekleriz. Oynayamayacak oyuncu sayısı 14-15’i bulacaksa TFF’nin bu işin sorumluluğunu alması gerekiyor. İnsan sağlığının burada ön planda olması gerekiyor. Federasyonun tek merkezli bir test organizasyonu yapması herkes için daha sağlıklı olacaktır” sözlerini kullandı.

Belözoğlu’ndan...

∂ “Mert Hakan’ı takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışardan destek verir. Ameliyat olmasına ilişkin bir durum yok.”

∂ “Yeni bir prim sistemi oluşturduk. Galibiyetin de bir kriteri olması lazım. Fenerbahçe’nin beklediği bir tablo var. O tabloya göre bir prim sistemimiz var.”

∂ “Ben futbol adamıyım. Futbola gerçekten gönlümü, ruhumu, zamanımı ayırdım. Olumlu ve olumsuz her şeyi sahanın içinde yaptım. Hayatım futbol.”

∂ “Ömer Faruk, kendi yaşıtları arasında Avrupa’ya kafa tutabilecek bir oyuncu. Değerli buluyoruz ama biz de ona o değeri veriyoruz.”