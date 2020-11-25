Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybederken, futbol dünyasını da üzüntüye boğdu. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda futbol adamı Maradona'nın ardından efsaneye veda mesajları yayınladı. Öte yandan sansasyonel futbol kariyerini ülkesinin yanı sıra İspanya ve İtalya'da geçiren Maradona'nın futbolculuğunda rakip olduğu tek Türk takımının Galatasaray olması da dikkat çekti. 2 Mart 1993'te yerini Vodafone Park'a bırakan İnönü Stadı'nda Galatasaray ve Sevilla'yı buluşturan hazırlık maçı 1-1 sona ererken, Maradona da Türk futbolseverlerin önünde sahne almıştı.

Galatasaray'dan teklif!

İstanbul'daki 90 dakika sonrasında Türkiye'de futbol oynama fikrini düşünen Maradona'nın bu ihtimali uzun süre değerlendirdiği öğrenildi. Maradona'nın kariyerini yakından takip eden gazeteci Franciso Rico 2019 yılında yaptığı açıklamada, "Galatasaray’la gösteri maçından sonra şehri çok sevmişti. İdmanlarda Sevilla muhabirlerine İstanbul esprileri yapardı. O dönemde Türklerin kendisine, ‘bir sezonda da bizimle oyna’ demesini çok düşünmüştü. Yakınlarından ‘İstanbul’a gidiyor’ sözlerini bile duymuştuk. Sonra neden fikir değiştirdi kimse bilmiyor. Ancak Arjantin’e döndü…" ifadelerini kullanmıştı.

Hoca olarak da gündeme geldi

Efsane futbol adamının teknik adamlık yıllarında da adı Galatasaray ile anılırken, bu söylentiler hiçbir zaman gerçeğe dönüşmedi. Arjantin Milli Takımı'nın genel menajerliğini yapan Türk futbol adamı Noray Nakis yaptığı açıklamada Maradona'nın 2010 Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'dan teklif aldığını öne sürerken, "Maradona Galatasaray'da çalışmayı çok istiyordu ve bu teklifi kabul etmişti. Ama bu transfer özel sebeplerden dolayı son anda gerçekleşmedi" ifadelerini kullanmıştı. Teknik direktörlüğü döneminde Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Meksika ve Arap yarımadasında da görev yapmıştı.