Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Koleji'nden transfer ettiği Alex Perez sakatlandı. Başarılı basketbolcunun 2 hafta forma giyemeyeceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk’un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir: Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR’ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez’in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz."