Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray’ın transfer listesi artık sır değil. Fatih Terim istediği isimleri bir ilke imza atarak açık açık söyledi. Karşılığında da yönetim takviyeler için farklı stratejiler geliştirerek atağa kalktı. Monaco’dan sezon sonuna kiralık olarak Onyekuru ile anlaşan Aslan, İrfan Can Kahveci transferinde de büyük yol katetti. Onyukuru’yu bugün İstanbul’a getirerek resmî açıklamaya yapmayı planlayan Aslan, Fatih Terim’in liste başına yazdığı Kahveci için de girişimlerini hızlandırdı.

Değerini katlar…

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birkaç defa bir araya gelirken anlaşma zemininin sağlandığı öğrenildi. 10 milyon avrodan kapıyı açan Gümüşdağ, farklı teklif karşısında yumuşadı. İrfan’ın bonservisi için 6 milyon avro öneren Cimbom, ayrıca sonraki satışından yüzde 50 kâr ortaklığı da teklif etti. Turuncu lacivertlilerin, oyuncunun değerinin artacağı düşüncesiyle bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Dervişoğlu imzaya geliyor

Onyekuru’yla imza aşamasına gelen, İrfan Can transferinde ise önemli bir yol alan Galatasaray, Brentford forması giyen millî golcü Halil Dervişoğlu ile de el sıkıştı. Aslan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak, sözleşmesinde ise 2,5 milyon avroluk mecburi satın alma maddesi yer alacak. Halil’in bugün İstanbul’da olması bekleniyor.

MUSLERA’YI ÖZLEMİŞİZ

Muhteşem dönüş

Geçtiğimiz sezon Rize maçında ayağı iki yerden kırılan Fernando Muslera, tam 220 gün sahalara döndü. Yedi ay sonra sahaya çıkan Muslera maçta beş önemli kurtarışa imza atarken karşı karşıya iki pozisyonda da kalesini kapatarak eski günlerini aratmadı.