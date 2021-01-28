Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Âşıklar buluştu

Almanya’da doğan büyüyen gelişen (Schalke 04 ve Werder Bremen) ardından İspanya (Real Madrid) ve İngiltere (Arsenal) gören Mesut Özil, çocukluğunun takımı Fenerbahçe’de... Üç buçuk yıllık sözleşme imzalanan dünyaca ünlü yıldız için dün Faruk Ilgaz Tesislerinde tören düzenlendi. Katılım yüksekti. Bir anlamda âşıkların buluşmasıydı bu. Zaten bu heyecan ve mutluluk, günün kahramanı ve taraftarın mutluluk kaynağı Mesut Özil’e geldiğinde de sözlere döküldü.

Fenerbahçe’ye inanıyorum

Mesut Özil “Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü çok heyecanlıyım. Çok mutluyum” cümleleriyle söze başlayarak “Fenerbahçe için rüyaydı, benim için hayaldi. Çocukluğumdan beri her zaman hayal ettiğim bir şey. Allah'ın izniyle yeteneğimle takıma katkı sağlayacağım. Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'ye inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede yani bu sezonda şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZİL'DEN KISA KISA...

NASIL FB’Lİ OLDUN?

Kendim oldum

Mesut Özil, çocukluğundan bu yana gönül verdiği Fenerbahçe’yi tutması konusundaki soruya “Beni Fenerbahçeli yapan aslında kendimim yani. (gülüyor) Küçükken maçları seyrederken biri Galatasaraylı biri Beşiktaşlı oluyordu. Ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim ve öyle de kalacağım” dedi.

KİMİ BEĞENDİN?

Pelkas’ı çok beğeniyorum

Önceden Jay-Jay Okocha'yı çok beğendiğini ifade eden ve “Alex ile Emre Belözoğlu ile beraber oynamak isterdim” diyen Mesut Özil şu anki oyuncular konusunda ise “Şu anda Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynuyoruz, çok yetenekli bir futbolcu” ifadesini kullandı.

F.BAHÇE HİSSİYATI?

Duygusal yönü yüksek

Mesut Özil, büyük kulüplerde oynadığını ve baskıya alışık olduğunu belirterek “Büyük kulüplerde oynadım ama F.Bahçe farklı. Sevdiğim, değer verdiğim bir kulüp... Elimden geleni yapacağım” dedi. Duyguları konusunda da “Çok heyecan verici bir durum. Duygusal yönü çok yüksek bir olay bu” dedi.

BEKLENTİSİ?

Hedef sadece Türkiye değil

Mesut Özil, hedefleri konusunda da “Hedef sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da Fenerbahçemizi en güzel şekilde temsil etmek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçemizi en güzel şekilde temsil etmek için futbolcular olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

MİLLÎ TAKIM?

Almanya’da asla oynamam

Mesut Özil, yeniden Almanya Millî Takımı forması giymesi için Bierhoff’un buzların eridiğini söylediğinin hatırlatılması üzerine, “Ben bir yola gittiğimde asla geri dönmem. Ben bir daha asla Almanya’da oynamam. Bundesliga’ya da geri dönme ihtimalim yok” dedi.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN MESUT’LA İLGİLİ ÖNGÖRÜSÜ:

Sıra kupalarda

Rüya ve hayal

İmza törenine katılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut’la ilgili düşüncelerini açıkladı. Mesut Özil’in Alex ve Emre ağabeyle beraber oynamak isterdim sözüne “Ben de Mesut’la oynamak isterdim” eklemesini yapan Belözoğlu “Fenerbahçe'nin şanlı tarihinde birçok önemli transfer oldu. Mesut, hepimiz için güzel bir rüya; Mesut için de çok güzel bir hayaldi” dedi.

İyi günde kötü günde

Emre Belözoğlu devamında şunları söyledi: Mesut, insani değerleri, mütevazı duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla bütün gençlere örnek olabilecek biri. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli. Çok iyi bir takımımız, çok iyi bir hocamız var. Mesut'la daha da güçlenecek ve kupalar kaldıracağız. Bugün ve yarın inşallah iyi günde kötü günde Mesut'la olacağız ve onu yalnız bırakmayacağız.

İŞ NASIL BİTTİ?

Transferin mimarı Acun Ilıcalı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil’in transfer hikâyesini anlattı: 20 Haziran 2019'da yaptığımız Win&Win kampanya yayınında bu işin kıvılcımı başladı. Mesut ekonomik şartların önemli olmadığını çocukluk hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Bizden daha iyi teklifler de vardı. Acun Ilıcalı başta olmak üzere bu hikâyenin pek çok kahramanı, emek sarf edenleri oldu. Kısacası rüya gibi görülen bir transferi daha Fenerbahçe’miz gerçekleştirdi.

BAŞKAN ALİ KOÇ’UN MESUT ÖZİL TRANSFERİNE BAKIŞI:

Herkesin harcı değil

Balayı bitiyor iş vakti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil’le ilgili duygu ve düşüncelerini anlatırken bilgilendirmede de bulundu. “Mesut, Fenerbahçe'sine kavuştu. Artık camiamızın bir parçası. Artık bugün balayı bitiyor ve artık iş başlıyor. Adaptasyon sürecini hızla atlatacağına inanıyorum” diyen Koç, Fener Ol kampanyasını Mesut Ol’a çevirmelerini de coşkuyu yaşamak olarak değerlendirdi. Koç “Mesut Özil tüm dünyaya Mesut Özil'in kim olduğunu bir defa daha Fenerbahçe'de gösterecektir” dedi.

Ara çok açıldı

Transfer konusuna da değinen Fenerbahçe Başkanı “Evet çok iyi bir futbolcu transfer ettik. Bununla beraber büyük yıldızları getirme potansiyelimizi gösterdik ama o dönemden bu yana futbol piyasası çok değişti. Fransa gol kralını bugün getirmek için bütün Türk kulüpleri bir araya gelse olmaz. Ara çok açıldı. Son 10 yılda Avrupa, dünya futboluna damga vurmuş bir futbolcuyu buraya getirmek her kulübün yapabileceği bir şey değil” dedi.

DÜNYA TAKİPTEYDİ

Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi kulüpler olan Mesut Özil’in Fenerbahçe ile yaptığı imza törenine katılım yüksekti. Toplam 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı imza töreninde 10 yabancı medya kurumu yer aldı. İmza töreni İngiltere, Almanya ve İspanya'da naklen yayınlanırken 1907 taraftar da Zoom üzerinden sorular sordu.

OSAYI DE İMZALADI

Fenerbahçe’nin bir başka yeni transferi Bright Osayi-Samuel dün sağlık kontrolünden geçti, ardından 4,5 yıllık sözleşeme imza attı.