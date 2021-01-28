Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sona gelindi

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Onkyekuru ve Halil’i kadrosuna katan sarı kırmızılılar hücum hattını tamamen değiştirmek üzere. Mostafa Mohamed konusunda Zamalek büyük ölçüde anlaşan Aslan, oyuncuyu bir buçuk sene kiralandıktan sonra mecburi satın alma maddesiyle bonservisini alacak. Bir yandan yapılacak bu transfer için yoğun mesai harcanırken bir yandan da Mbaye Diagne’nin West Bromwich Albion’a kiralanması için görüşmeler sürdürülüyor.

Birbirine bağlı

Diagne için İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına varılırken Senegalli oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak Ada yolunu tutacak. Hem oyuncunun Premier Lig macerası sonrası değerinin artacağını hesaplayan Cimbom hem de kiralık anlaşması sonrası gelecek 800 bin avroyu transferde kullanabilecek. G.Saray, İngiltere’de Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kapalı olan hava trafiğine çözüm arayan Ada ekibinden haber beklerken, Mohamed transferinde resmî imzalar atıldıktan sonra Diagne’nin gidişine onay verecek.

KÖTÜ HABER

Feghouli üç hafta yok

Malatya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli’den kötü haber geldi. Detaylı tetkikleri yapılan Cezayirli oyuncunun MR sonuçlarına göre sağ üst adale grubunda kanama tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan yıldız oyuncu sahalardan üç hafta uzak kalacak.

FORMU YERİNDE

Onyekuru hazır geldi

Monaco’da hocasıyla yaşadığı sıkıntılar yüzünden formasından uzak kalan Onyekuru beklenenden daha iyi durumda olduğu ortaya çıktı. Yaptığı bireysel antrenmanlarla kendini hazır tuttuğu gözüken Nijeryalı yıldız, takımla çalışmalara başladı. Onyekuru’nun Başakşehir maçında kadroya girmesi bekleniyor.