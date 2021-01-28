Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Problem değil

Lider Beşiktaş'ın ilk yarıya damga vuran yıldızlarından Vincent Aboubakar, dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Siyah beyazlıların peşinde olduğu dünyaca ünlü forvet Hulk konusunda görüşleri sorulan Kamerunlu golcü, “Kulüp bir oyuncu almaya karar verirse, hoca da takıma entegre ederse herkesin uyması lazım. Hulk transferiyle ilgili benim için hiçbir problem yok” sözlerini kullandı. Transferi öncesi sakatlığının çok konuşulduğunu söyleyen golcü oyuncu, “Kuşkuların boşa olduğunu gösterdim” diye konuştu.

Pozitif enerji

Takımın durumu hakkında da görüşlerini dile getiren 29 yaşındaki golcü, “Sergen Hoca takıma çok yardımcı oluyor. Herkese pozitif enerji veriyor, sonuçlar da bunu gösteriyor. Sezona iyi başlamadık ama buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz, ya devam edeceğiz” diye konuştu. Aboubakar ayrıca şu anda 11 golü bulunması ve sezon sonunda kaç gol hedeflediğiyle ilgili gelen soru üzerine “Gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Kafamda sadece Beşiktaş'ın kazanması var. Beşiktaş kazandığı sürece benim gol atıp atmamam önemli değil” cevabını verdi.

KARTAL'DA İZİN BİTTİ

Mesai başladı

Önceki iki gün izin yapan Beşiktaşlı futbolcular dün topbaşı yaptı. Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan siyah beyazlılar taktik çalışma ardından şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenmana izolasyonda olan Güven Yalçın dışında bütün isimler katıldı.

MENAJERİM BİLİR

Porto'dan bir yıllığına kiralanan Aboubakar, sezon sonu takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili, "Ben burada oyuncu olarak karşınızdayım. Menajerim var, kendisi geri kalan her şeyi kulüple konuşacaktır" diyerek sır vermedi.