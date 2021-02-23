UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Belarus ve Romanya'da düzenlenmesi planlanan turnuvaların salgın sebebiyle iptaline karar verildi. Belarus'un başkenti Minsk'te oynanması hedeflenen 2020-2021 sezonu UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalleri de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e alındı. Öte yandan, kafa çarpışmaları sonucu sakatlanan futbolcular için takımlara fazladan değişiklik hakkı verilmesi kuralının 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda deneneceği belirtildi.
Avrupa 19 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları iptal edildi
23.02.2021 - 20:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2021 Avrupa 19 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : futsal,iptal,uefa,şampiyonlar ligi,
769941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/769941.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
25
17
3
5
31
54
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
24
16
3
5
27
51
03
FENERBAHÇE A.Ş.
25
16
3
6
20
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
25
14
6
5
8
48
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
25
12
6
7
16
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
25
12
6
7
12
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
25
10
9
6
8
39
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
25
10
7
8
5
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
25
7
12
6
-5
33
10
GÖZTEPE A.Ş.
25
8
8
9
4
32
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
24
7
10
7
-1
31
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
24
8
6
10
2
30
13
YENİ MALATYASPOR
25
7
9
9
-2
30
14
KASIMPAŞA A.Ş.
25
8
5
12
-11
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
25
6
9
10
-12
27
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
25
6
7
12
-15
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
25
6
6
13
-16
24
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
25
5
6
14
-20
21
20
MKE ANKARAGÜCÜ
24
5
5
14
-13
20
21
GENÇLERBİRLİĞİ
24
5
5
14
-25
20
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
26.02.2021 16:00
Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.02.2021 16:00
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
26.02.2021 19:00
Beşiktaş - Denizlispor
27.02.2021 13:30
Atakaş Hatayspor - Ankaragücü
27.02.2021 13:30
Karagümrük - Alanyaspor
27.02.2021 16:00
Rizespor - Sivasspor
27.02.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Başakşehir
27.02.2021 19:00
Galatasaray - Erzurumspor
28.02.2021 16:00
Göztepe - Kasimpaşa
28.02.2021 19:00
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
22
15
5
2
20
50
02
YILPORT SAMSUNSPOR
22
13
7
2
15
46
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
22
12
4
6
18
40
04
ADANA DEMİRSPOR
23
11
6
6
15
39
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
23
11
5
7
14
38
06
ALTAY
22
12
2
8
13
38
07
ALTINORDU
22
11
5
6
3
38
08
TUZLASPOR A.Ş.
22
11
4
7
3
37
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
23
9
4
10
1
31
10
BURSASPOR
22
9
4
9
0
31
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
23
8
7
8
-4
31
12
ADANASPOR A.Ş.
22
7
5
10
3
26
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
22
6
5
11
-9
23
14
MENEMEN SPOR
22
5
8
9
-10
23
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
22
6
4
12
-6
22
16
AKHİSARSPOR
22
5
4
13
-18
19
17
ANKARASPOR
22
3
4
15
-24
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
22
1
7
14
-34
7
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
23.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 0 Adana Demirspor
23.02.2021 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 1 Ankara Keçiörengücü
23.02.2021 19:00
Altay - Altinordu
24.02.2021 13:30
Adanaspor - Giresunspor
24.02.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Eskişehirspor
24.02.2021 19:00
Akhisarspor - Istanbulspor
25.02.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Aydeniz Et Balikesirspor
25.02.2021 16:00
Ankaraspor - Tuzlaspor A.ş.
25.02.2021 19:00
Bursaspor - Menemen Spor