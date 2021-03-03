Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın elinden kaptığı İrfan Can Kahveci, Samandıra’da basın mensuplarının sorularını cevapladı Antalya karşısında sarı lacivertli formayla ilk maçını oynamaya hazırlanan millî yıldız, “Böyle büyük bir camiaya geldiğim çok mutluyum. Fenerbahçe için üç senedir adım geçiyordu. Gerçekten hangi takımı tuttuğumu yakınlarım bilir. Bunu buraya geldiğim için söylemiyorum. En yakın arkadaşlarım da Fenerbahçeli olduğumu bilir” dedi.

Mesut Abi’yi örnek alıyorum

Gelişiminde çok önemli bir payı olan Emre Belözoğlu’yla yeniden bir araya geldiği için memnun olduğunu vurgulayan İrfan Can Kahveci, “Emre Abi, Başakşehir’den sonra yine burada gelişimimi tamamlamamda yardımcı olacak insanlardan biri” dedi. Mesut Özil için, “Örnek aldığım biri” tanımlaması yapan yıldız oyuncu, “Ben şanslı bir oyuncuyum. İzlediğim futbolcularla oynama fırsatı buldum. Mesut Abi dünyanın en iyilerinden. Buradan Avrupa’ya gideceğim. Ondan öğreneceğim çok şey var” yorumunu yaptı.

Hedef şampiyonluk

Transfer sürecinde herhangi bir açıklama yapmadığını söyleyen İrfan Can Kahveci, “Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuydum ve hiçbir zaman konuşmadım. Kulübün menfaatleri ve benim isteklerim doğrultusunda karar vermeye çalıştık ve sonucunda Fenerbahçe’ye geldim” ifadelerini kullandı. İrfan Can, “Nerede oynadığımın önemi yok. Amacım katkı sağlamak. Üst üste iki kere şampiyonluk yaşamak, bunu hayalimin takımı Fenerbahçe’ye başarmak istiyorum” ifadesinde bulundu.

KEYİFLER YERİNDE

Dersimiz Antalya

Trabzon galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Antalya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde Caner yönetim kararıyla takımdan ayrı çalışırken dönüşü hasretle beklenen Gustavo da düz koşu yaptı.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR

Caner kızağa

∂ Trabzon maçı öncesi kadrodan çıkarılan Caner Erkin’in takıma dönmesi uzadı! Antalya karşısında da kadroda olmayacak tecrübeli oyuncunun hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışacağı öğrenildi. Caner’le ilgili nihai karar Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu, Erol Bulut toplantısında verilecek. Caner’in affedilmesi bekleniyor..

TAZE KAN HAZIR

Amuzu hamlesi

∂ Fenerbahçe, Hatay’ın gol makinası Boupendza ve Porto’nun Malilisi Moussa Marega için temaslarda bulunurken yeni isimleri de listeye ekledi. Sarı lacivertliler, Anderlecht’in sol açığı 21 yaşındaki Francis Amuzu’nun peşine düştü.

La Liga hayali

Fenerbahçe’den Avrupa’ya adım atmak istediğini itiraf eden İrfan Can Kahveci, gönlünün İspanya’da olduğunu söyledi. “Başka ligler de olur ama kendime La Liga’yı uygun görüyorum” diyen İrfan gidişinin Fenerbahçe çıkarları doğrultusunda olacağının da altını çizdi.