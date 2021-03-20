Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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30'GOL! Djaniny ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.
28'Golün asistini yapan isim Djaniny.
28'GOL! Caleb Ekuban Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
27'Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
26'GOL! İbrahim Akdağ penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
8'GOL! Caleb Ekuban Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Cekici, Paintsil, Geraldo, Saba, Borven