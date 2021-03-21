Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de dün deplasmanda Göztepe’yi; Mustapha Yatabare (2), Tyler Boyd (2) ve Fayçal Fajr'ın golleriyle 5-3 mağlup eden Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takıma 4 gün izin verdi. Sivasspor ligin 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıkları için 25 Mart'ta tesislerde toplanacak ve Covid-19 PCR testi olacak. Yiğidolar 26 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayacak.