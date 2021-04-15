Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Öncelik golcü

Fenerbahçe’de sportif direktör ile teknik direktör aynı isim olunca transfer çalışmaları hız kazandı. Belirlediği eksikleri bir an önce gidermek için gaza basan Emre Belözoğlu, rotayı İngiltere’ye çevirdi. Çok sayıda oyuncuyu gönderip bir çok mevkiye transfer planlayan Belözoğlu’nun önceliği golcü ve stoper. Cissea’nin üzerini çizen, Samatta ile Thiam’ı da elden çıkarmayı planlayan Emre Hoca’nın hedefinde Christian Benteke var.

Mina işi zor

Hatay’ın yıldızı Boupendza için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Crystal Palace’la sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Benteke’yi kadrosuna katmaya çalışıyor. Benteke’nin de Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor. Stoperde Tisserand ile Lemos’u elden çıkaracak sarı lacivertlilerin bu mevki için düşündüğü ilk isim ise Yerry Mina. Ancak kiralık olarak düşünülen Mina’yı da Everton’ı da ikna etmek çok zor görünüyor.

GUSTAVO İLE MESUT YEDEK

Patron Sosa

Ne Gustavo ne de sakatlıktan yeni çıkan Mesut Özil, Fenerbahçe’de saha içi patronu Jose Sosa. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, kalan maçlarda ipleri Arjantinli yıldıza teslim edecek. Gustavo ile Mesut yedek bekleyecek.

ADALESİNDE YIRTIK VAR

Gökhan Gönül şoku

F.Bahçe'de kritik Başakşehir maçı öncesi Gökhan Gönül'ün arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun yerine Nazım Sangare oynayacak. Ödemi olan Valencia'nın da durumu belirsiz. Mesut Özil ise takımla çalıştı.

STUTTGART’A GİTTİ

Beyaz, imzayı attı

Fenerbahçe’nin elinden bir yıldız daha kaydı. Sarı lacivertliler, bütün çabalara rağmen kalmaya ikna olmayan genç yetenek Ömer Faruk Beyaz’ın vedasını duyurdu. Stuttgart ile beş yıllık sözleşme imzalayan Ömer Faruk kariyerine Almanya’da devam edecek.