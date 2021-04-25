Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı. Dan Petrescu'nun yerine göreve getirilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bugünkü antrenman sonrasında sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen ve ayrılık noktasında karşılıklı mutabık olan Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımdaki görevini noktaladı.
Hamzaoğlu yönetimindeki Kayserispor ligde 6 maça çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 2 mağlubiyet 4 beraberlik alırken, hiç kazanamadı. Kayserispor bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.
Kayserispor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi
25.04.2021 - 20:29 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 20:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı.
Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı. Dan Petrescu'nun yerine göreve getirilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bugünkü antrenman sonrasında sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen ve ayrılık noktasında karşılıklı mutabık olan Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımdaki görevini noktaladı.
Etiketler : Kayserispor,Hamza Hamzaoğlu,
785588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/785588.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
35
23
6
6
39
75
02
GALATASARAY A.Ş.
35
21
6
8
34
69
03
FENERBAHÇE A.Ş.
34
21
6
7
27
69
04
TRABZONSPOR A.Ş.
36
17
12
7
11
63
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
36
16
8
12
16
56
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
35
15
9
11
14
54
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
35
12
16
7
7
52
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
35
13
12
10
8
51
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
35
13
11
11
7
50
10
GÖZTEPE A.Ş.
35
12
11
12
3
47
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
35
10
12
13
-3
42
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
35
10
12
13
-11
42
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
36
9
15
12
-12
42
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
35
9
13
13
-5
40
15
MKE ANKARAGÜCÜ
35
10
8
17
-13
38
16
KASIMPAŞA A.Ş.
35
9
10
16
-14
37
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
35
9
10
16
-16
37
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
36
9
10
17
-21
37
19
HES KABLO KAYSERİSPOR
35
8
11
16
-19
35
20
GENÇLERBİRLİĞİ
35
9
8
18
-25
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
35
6
10
19
-27
28
Süper Lig Fikstür
37.Hafta Maçları
23.04.2021 20:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Rizespor
24.04.2021 13:30
Konyaspor 0 - 0 Atakaş Hatayspor
24.04.2021 16:00
Trabzonspor 2 - 0 Karagümrük
24.04.2021 20:30
Denizlispor 1 - 1 Sivasspor
24.04.2021 20:30
Beşiktaş 3 - 1 Hes Kablo Kayserispor
24.04.2021 20:30
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray
25.04.2021 13:30
Helenex Yeni Malatyaspor 2 - 1 Ankaragücü
25.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 3 Erzurumspor
25.04.2021 16:00
Başakşehir 0 - 0 Alanyaspor
25.04.2021 20:30
Fenerbahçe - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
31
19
6
6
25
63
02
ADANA DEMİRSPOR
31
18
7
6
28
61
03
YILPORT SAMSUNSPOR
31
17
10
4
22
61
04
ALTAY
31
18
3
10
27
57
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
17
6
8
25
57
06
ALTINORDU
31
15
8
8
7
53
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
31
14
7
10
14
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
31
13
8
10
2
47
09
TUZLASPOR A.Ş.
31
14
5
12
-2
47
10
BURSASPOR
31
13
4
14
-1
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
31
11
6
14
-2
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
31
11
5
15
-4
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
31
9
8
14
-9
35
14
ADANASPOR A.Ş.
31
9
7
15
-6
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
31
6
13
12
-19
31
16
AKHİSARSPOR
31
7
5
19
-22
26
17
ANKARASPOR
31
5
8
18
-25
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
1
8
22
-60
8
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
25.04.2021 20:30
Adanaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
25.04.2021 20:30
Aydeniz Et Balikesirspor - Ankara Keçiörengücü
25.04.2021 20:30
Beypiliç Boluspor - Yilport Samsunspor
25.04.2021 20:30
Akhisarspor - Altay
25.04.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Adana Demirspor
25.04.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Eskişehirspor
25.04.2021 20:30
Bursaspor - Istanbulspor
25.04.2021 20:30
Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
25.04.2021 20:30
Altinordu - Gzt Giresunspor