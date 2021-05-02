Premier Lig'in 34. haftasında bugün TSİ 18.30'da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması öncesi, ev sahibi takımın taraftarları stat önünde protesto gösterisi düzenledi. Manchester ekibinin Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, stat zeminine inen taraftarların meşaleler yakarak slogan attıkları görüldü. Premier Lig'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın güvenlik sebebiyle ileri bir saate ertelendiği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, stat dışında bulunan taraftarların gösteriye devam ettiği ve takım kafilerinin henüz stada giriş yapmadığı ifade edildi.
Manchester United taraftarları, stada girip sahayı işgal etti
02.05.2021 - 18:54 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın taraftarları, Liverpool ile oynanacak maç öncesi Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etti.
Etiketler : Old Trafford,Manchester United,spor,
787262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/787262.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
37
25
6
6
47
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
36
22
7
7
28
73
03
GALATASARAY A.Ş.
36
22
6
8
35
72
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
37
16
9
12
16
57
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
37
16
9
12
9
57
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
36
13
16
7
8
55
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
36
14
12
10
9
54
09
GÖZTEPE A.Ş.
37
13
12
12
4
51
10
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
37
13
12
12
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
37
11
12
14
0
45
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
37
11
12
14
-11
45
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
38
9
16
13
-13
43
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
36
9
13
14
-6
40
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
36
10
10
16
-15
40
16
MKE ANKARAGÜCÜ
36
10
8
18
-14
38
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
36
9
11
16
-16
38
18
KASIMPAŞA A.Ş.
36
9
10
17
-15
37
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
37
9
10
18
-22
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
36
9
8
19
-27
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
37
6
10
21
-31
28
Süper Lig Fikstür
39.Hafta Maçları
01.05.2021 20:30
Beşiktaş 7 - 0 Atakaş Hatayspor
02.05.2021 16:00
Denizlispor 0 - 1 Rizespor
02.05.2021 16:00
Konyaspor 5 - 1 Karagümrük
02.05.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 3 Göztepe
02.05.2021 20:30
Gençlerbirliği - Galatasaray
03.05.2021 16:00
Başakşehir - Ankaragücü
03.05.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor
03.05.2021 16:00
Kasimpaşa - Alanyaspor
03.05.2021 20:30
Fenerbahçe - Erzurumspor
03.05.2021 20:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
33
20
7
6
34
67
02
GZT GİRESUNSPOR
33
20
7
6
28
67
03
YILPORT SAMSUNSPOR
33
19
10
4
26
67
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
18
7
8
26
61
05
ALTAY
33
19
3
11
26
60
06
ALTINORDU
33
16
9
8
8
57
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
33
16
7
10
18
55
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
33
14
8
11
3
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
33
14
5
14
-6
47
10
BURSASPOR
33
14
4
15
2
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
33
12
6
15
-2
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
33
11
6
16
-6
39
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
33
9
8
16
-13
35
14
ADANASPOR A.Ş.
33
9
7
17
-9
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
33
7
13
13
-21
34
16
AKHİSARSPOR
33
8
5
20
-23
29
17
ANKARASPOR
33
6
8
19
-26
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
1
8
24
-65
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Akhisarspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
07.05.2021 20:30
Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor
09.05.2021 18:00
Altay - Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor - Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor - Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Gzt Giresunspor