Piyasalarda yaşanan sert dalgalanma sonrası değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, özellikle altın ve emlak tarafında dikkat çeken mesajlar verdi. Memiş, düşüşlerin yatırımcı için bir risk değil, fırsat olduğunun altını çizdi.

İslam Memiş, jeopolitik risklerin ve manipülasyonun tavan yaptığı bu dönemde altının hem ons hem de gram bazında "ucuz" kaldığını vurguladı ve şöyle konuştu: "4100–4650 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. Bu seviyelerde altın benim nazarımda hâlâ ucuz. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. Gram altında 10 bin TL seviyesiyle ilgili öngörüm geçerli. Elinde altın bulunduran yatırımcının satması için bir sebep yok.

"UCUZ ALTIN BULMAK ZOR OLACAK" Piyasalarda fiziki altın bulmak zor. Yani paketli gram altınlar işte cumhuriyet altını, çeyrek altını olan bile işçilikli ekstra bir işçilikli satıyor.Yani bundan sonraki süreçlerde piyasa normalleşene kadar bu işçilik farkları devam eder diye düşünüyorum. O yüzden sık sık size diyorum ki fiziki altınlarınızın kıymetini bilin. Böyle anormal durumlarda altın tarafında fiziki bulmak zor olacak ama işçilikli altın bindikten sonra da ucuz altın bulmak zor olacak"

DUBAİ’DE EMLAK ŞOKU! Memiş’in en dikkat çeken değerlendirmelerinden biri de Dubai emlak piyasası oldu. İranlılara yönelik kısıtlamaların ardından bölgede satış dalgası yaşandığını belirten Memiş, şu bilgileri paylaştı: "Malum tabii Orta Doğu'da işler karışıkken Birleşik Arap Emirlikleri şöyle bir karar aldı. İranlı vatandaşların giriş ve çıkışlarına yasak koydu ve Dubai'de ev alan İranlılar da acele, acil, ucuza evlerini satmak için bir yarışa girdiler. Orada fiyatlarda ciddi bir düşüş var. Şimdi yerli yatırımcılar yani Türkiye'den Dubai'ye gitmiş, Dubai'de ev almış veya Türkiye'de yaşamaya devam ediyor ama yatırım amaçlı Dubai'den ev almış olan yatırımcılar da merak ediyor. Sıra bize mi gelecek? Yanlış bir karar mı verdik?

ROTA TÜRKİYE Mİ? 2025 yılında Türkiye'den Dubai'ye 1 milyar doların üzerinde bir emlak yatırımı yapan vatandaşlar var ve dolayısıyla hepsi tedirgin neler oluyor diye. Ben her ne kadar yurt dışına yapılan yatırımları çok hoş görmesem de sonuçta bu tercihler yapıldı. Bunun biz etkilerini ne zaman görebiliriz? Muhtemelen yılın son çeyreğinde İran'daki zengin yatırımcıların yönünü Türkiye'ye çevirme olasılığı var.

İkincisi de yeni bir göç dalgası. Muhtemelen yine İran tarafından Türkiye'ye hem yatırımcı hem de yeni bir göç dalgası yaşanabilir diye düşünüyorum. Özellikle malum vatandaşlık almak için 400.000 dolar süreci vardı. Bunu kullanırlar.

FİYATLAR YÜZDE 35 GERİLEDİ Tekrar Türkiye'ye yatırım yaparlar, vatandaşlık alırlar gibi birçok seçenek karşımızda olmaya devam edebilir. Ama bu durum geçici mi kalıcı mı önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda net bir şekilde göreceğiz. Ama görünen o ki Birleşik Arap Emirleri bu konuda net İran'a özellikle İranlı vatandaşların giriş çıkışlarına yasak koyduğu için İranlı yatırımcılar veya vatandaşlar da burada evlerini satmak için eline gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Fiyatlar da yüzde 35 civarında gerilemiş durumda. Tekrar taksitle ev alan arkadaşlarımız vardır Dubai'de. Onlar da alternatiflerini, tercihlerini ona göre kullanmalı.

Ama ben tekrar yurt dışına yatırım noktasında arkadaşımızı tekrar düşünmeye davet ederim. Özellikle Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımız, Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız varsa birikimleri, tasarrufları kendi memleketlerinde değerlendirmeleri bu zorlu süreçte çok önemli olacaktır. Özellikle Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımızın birikimlerini Türkiye'ye getirmesi, Türkiye'de kendine yeni bir hayat kurması önemli olacaktır. Bu çağrıyı ben yaklaşık bir aydır yapıyorum ve finansal anlamda Avrupa tarafı biraz daha zorlu süreçle karşı karşıya kalabilir. Dünya farklı bir yere gidiyor. Yatırımlarınız, birikimleriniz ne kadar güvende kısmı bence biraz daha düşünülmeli. O yüzden en mantıklı yapılması gereken şey Avrupa'da hayatınızı yaşayabilirsiniz. Orada kendinize bir düzen kurmuş olabilirsiniz. Bütün birikimlerinizi oraya yatıracaksınız diye bir şey söz konusu değil. Onlara zorlu günler bekliyor. Zorlu kararlar beklediğini söyleyebilirim"

Haberle İlgili Daha Fazlası