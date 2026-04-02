SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde bu durumu " kamu yönetiminin foseptiği " olarak nitelendirerek, hayalet çalışanlar ve onlara göz yuman amirler için yolun sonunun göründüğünü belirtti.

Karakaş, işe gitmeden maaş alan "bankamatik personellerin" durumunun basit bir torpil vakası olmadığını, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında ağır suçlar barındırdığını vurguladı. Milyonlarca gencin KPSS salonlarında ter döktüğü bir ortamda, arka kapıdan sağlanan bu kadroların bir "suç şebekesi" faaliyeti olduğu ifade edildi.

Görevi Kötüye Kullanma: Bu hayaletlere müsaade eden belediye başkanları ve müdürler, kamu kudretini şahsi emellere alet etmekten yargılanır"

Resmî Belgede Sahtecilik: Gelmediği güne "geldi" yazan puantajı imzalayan personel de, buna göz yuman amir de suç ortağıdır.

"İşe gitmeden maaş almak, Beytül Mala (devletin cebine) el uzatmaktır. Hukuki röntgenimiz net. TCK’nın ilgili hükümlerine göre;

Yazıda, bu sistemin içinde yer alanları bekleyen ağır hukuki yaptırımlar şöyle sıralandı:

Emekli olmuşlarsa maaşları kesiliyor, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor. Üstelik gariban vatandaşın çoğu sahte sigorta konusunda bilinçli değil. Kamuda/Belediyelerde sahte sigortalılık suçu daha ağırdır. Keza bilinçli bir şekilde icra edilmektedir.

"SGK, özel sektörde sahte sigortalılığa göz açtırmıyor. Bakkalda, berberde veya inşaatta fiilen çalışmadığı tespit edilenlerin sigortası anında iptal ediliyor.

İsa Karakaş, SGK’nın özel sektörde uyguladığı sıkı denetimi kamu ve belediyeler için de başlatması gerektiğini belirtti. Fiilen çalışmadığı tespit edilen "hayalet personeller" için şu riskler bulunuyor:

Sağlık Gideri Borcu: Devletin o kişi için yaptığı tüm hastane ve ilaç masrafları, kişiye borç olarak rücu edilir"

Maaşların İadesi: Eğer bu şekilde emekli olunduysa, emeklilik iptal edilir; ödenen tüm maaşlar faiziyle geri alınır.

"Hizmet İptali: Fiilî çalışma yoksa, sigortalı görünen 10 yıl bile olsa o günler tek kalemde silinir.

Dolayısıyla kronikleşen bu soruna SGK medyada yer alan haberleri ihbar kabul ederek derhâl denetim kapsamına almalı. SGK mevzuatı açısından neticeleri net:

5018 Sayılı Kanun gereği "kamu zararı"nda zaman aşımı işlemediğini hatırlatan Karakaş, ödenen paraların sadece personelden değil, ödemeye imza atan "harcama yetkilisi" amirlerden de tahsil edileceğinin altını çizdi.

Yargıtay içtihatlarının bu konuda "tokat gibi" net olduğunu belirterek, bu eylemlerin kurumu aldatmaya yönelik suçlar olduğunu hatırlattı ve şunları yazdı:

"Yargıtay’ın yerleşik içtihatları çok nettir: "Belediyede fiilen çalışmadığı hâlde siyasi yakınlık veya hatır ilişkisiyle bordro düzenlenmesi, kurumun aldatılmasıdır. Bu eylem hem nitelikli dolandırıcılık hem de evrakta sahtecilik suçudur."