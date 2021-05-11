Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Lille'deki performansıyla göz dolduran milli forvet, Fransa'da yılın en iyi futbol oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Burak Yılmaz, bu sezon forma giydiği 26 lig maçında 15 gol atıp 5 de asist yaparak takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi oldu.

Lille'in şampiyon olursa ödül Burak'a

Paris Saint-Germain'den Neymar ve Mbappe, Lyon'dan Memphis Depay ve Monaco'dan Wissam Ben Yedder'le birlikte en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz'ın Lille'in şampiyon olması halinde, ödülü de kazanması bekleniyor.