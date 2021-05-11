Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United evinde Leicester City'ye 2-1 yenilince Premier Lig'de Manchester City'nin şampiyonluğu garantilendi. İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Leicester City 2-1 kazandı. Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Luke Thomas ile 66'da milli futbolcu Çağlar Söyüncü kaydetti. Manchester United'ın tek golü ise 15. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.



Manchester City'nin 5. şampiyonluğu

Premier Lig'in zirvesinde 80 puanla yer alan Manchester City ile 2. sıradaki Manchester United'ın arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Şampiyonluğunu garantileyen Manchester City, tarihindeki 5. şampiyonluğunu kazandı.