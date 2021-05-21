Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, aday olması ve seçilmesi halinde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi. Cengiz, Fatih Terim'in kendini başkanın üstünde gördüğünü savundu. Onun bu sözlerine rakibi Burak Elmas'tan cevap geldi.

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda adaylığını açıklayan Burak Elmas "Mustafa Cengiz, 1 Haziran'dan sonra Fatih Terim ile çalışmayacağını ancak yeni yönetim seçilene kadar kendisinin ve yönetim kurulunun göreve devam edeceğini açıkladı. Eğer ben seçilirsem, ilk iş olarak kendilerinin anlaştığı yeni teknik direktörün sözleşmesini iptal edeceğim. Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.