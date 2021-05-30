Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 21'i özel 74 maç oynadı.
Milli takım, Güneş ile çıktığı 74 maçta 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.
GÜNEŞ YÖNETİMİ RESMİ KARŞILAŞMALARDA DAHA İYİ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.
Umutları mutluluğa çevireceğiz Millî çalıştırıcımız, “İyi bir birlikteliğimiz var. Futbolcular idman dışında özel çalışmalar yapıyor, hırslılar. Ülke bizi sahiplendi. Telefon açıp erik, ceviz göndereyim diyen bile var” dedi
21 ÖZEL MAÇTA 6 GALİBİYET
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 22. özel maçını Gine'ye karşı oynayacak.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 21 özel maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.
İnanmış çocuklar Tecrübeli kaleci “Daha güçlü gideceğiz ve başarılı olacağız” derken golcü savunma oyuncumuz “Gollere devam” dedi.