Başkent Paris'te düzenlenen Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'ndaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, 2019 şampiyonu Ashleigh Barty ile dünya sıralamasının 45. basamağındaki Magda Linette karşılaştı.
İKİNCİ SETTE ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI
Sol uyluğundaki sargı bezi dikkati çeken Barty, hareket etmekte zorlandığı ilk seti 6-1 kaybetti. İkinci sette skor 2-2'yken tıbbi mola alan 25 yaşındaki tenisçi, devamında karşılaşmadan çekilme kararı aldı. Böylece Linette 3. tura yükseldi.
Psikolojik sebeplerle turnuvadan çekilen 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka'dan sonra kadınların 1 numarası Barty de 2021 Roland Garros'ya 2. turda veda etti.
Naomi Osaka yöneticileri ile sorun yaşadığı Fransa Açık'tan çekildi Japon tenisçi Naomi Osaka, yaşadığı baskı sebebi ile basın toplantılarına katılmayacağını açıkladığı Fransa Açık'tan çekildiğini duyurdu.
Fransa Açık Tenis Turnuvası bir hafta ertelendi Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.