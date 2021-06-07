Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bir defa daha teknik direktör avına çıkan Ali Koç yönetimi, Rafael Benitez adıyla Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı. Ancak, 16 Haziran’da İstanbul’da olması beklenen İspanyol hoca konusunda çok sayıda farklı kaynaktan birbiriyle çelişen açıklamalar geliyor. Ali Koç’la görüşen Rıdvan Dilmen, “Başkan, ben de gazetede okudum, gündemimizde yok” sözleriyle Benitez iddialarını yalanladı. Benitez’in menajeri Manuel Garcia Quilon da, “Bize ulaşan bir teklif yok. Rafa tatil yapıyor” çıkışında bulundu.

İki artı bir yıllık imza

Fenerbahçe’ye ve Benitez’e yakın kaynakların yalanlamalarına rağmen İspanyol medyası anlaşmanın sağlandığını iddia ediyor. Marca, Fenerbahçe’nin en güçlü teknik direktör adayı olarak nitelediği Benitez’in imza aşamasında olduğunu öne sürdü. Todofichajes ise, anlaşmanın sağlandığını, Benitez’in Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti. Haberde, Benitez’in İngiltere ve İskoçya’dan teklif almasına rağmen yüksek ücret sebebiyle Fenerbahçe’yi tercih ettiği vurgulandı.

Sporar girişimi

Valencia hariç tüm golcülerini gönderme kararı alan Fenerbahçe, Sloven Andraz Sporar ile Danimarkalı Andreas Cornelius’la ilgileniyor. Sarı lacivertliler, sezonu Braga’da kiralık geçiren 27 yaşındaki Sporar’ı yine kadroda düşünmeyen Sporting’e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Trabzonspor’un ilgilendiği Cornelius için de küme düşen takımı Parma’yla temasa geçildi.

Sürpriz bir isim

F.Bahçe’nin yarın Benitez’in menajeriyle masaya oturması bekleniyor. Ancak sarı lacivertlilerin Balkanlar’da alternatif hoca aradığı haberleri de kulaktan kulağa dolaşıyor.