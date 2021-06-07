Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor’da sözleşmesi biten 8 oyuncudan biri olan orta saha oyuncusu Salih Uçan, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla turuncu yeşilli takıma veda etti.

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR ÇALIŞTIM"

Uçan, yaptığı paylaşımda, “Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekip, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim." ifadelerin yer verdi.

İlk günden itibaren büyük destek gördüğünü belirten Salih Uçan, "Motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin damlasına kadar savaştım." dedi.

EROL BULUT VE ÇAĞDAŞ ATAN'A TEŞEKKÜR

Erol Bulut ve Çağdaş Atan''a teşekkür eden Uçan, "Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak." açıklamasını yaptı.

"Formasını severek büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum." diyen Salih Uçan, "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin” dedi.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

Adı Beşiktaş ile anılan genç yetenek, sezon boyunca başarılı performans sergileyerek forma giydiği 35 maçta 2 gol ve 6 asist yaptı.

Salih Uçan'dan Şenol Güneş'e sitem: Hayal kırıklığı yaşıyorum Son dönemde başarılı performansıyla göz dolduran ve Süper Lig ile Avrupa'dan birçok talibinin olduğu iddia edilen Salih Uçan, A Milli Takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Salih Uçan'ın menajerinden transfer açıklaması Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Salih Uçan için Türkiye’nin yanı sıra İspanya ve İtalya’dan da teklifler olduğu iddia edildi.