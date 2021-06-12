Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta Novak Djokovic, turnuvanın 13. gününde Rafael Nadal ile karşılaştı. Sırp tenisçi, İspanyol rakibini 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek Fransa Açık yarı finalinde Nadal'ı eleyen ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

4 saat 11 dakika süren karşılaşmayı kazanan Djokovic, finalde Yunan tenisçi Tsitsipas'ın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü oynanacak.

Fransa Açık'ta son çeyrek final bileti Nadal'ın Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta tek erkeklerde son çeyrek final bileti Rafael Nadal'ın oldu.