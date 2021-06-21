Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta yönetimin Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesinin bir türlü uzatamaması hakkında birçok şey yazıldı çizildi. Sezonu iki kupayla tamamlayan başarılı teknik adamın yıllık ücretinin artırılmasını ve transferde tek yetkili isim olma taleplerinde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak perde arkasındaki gerçek farklı. Sergen Yalçın şu anda federasyonun bir numaralı teknik direktör adayı... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, EURO 2020 sonrası 48 yaşındaki çalıştırıcıyı ay yıldızlıların başına getirmek istiyor.

Önceliği Beşiktaş

Bakü'deki Galler maçı sonrası A Millî Takım Sorumlusu Selim Soydan, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Beşiktaş'a imza atmasında acele etmemesini istedi. Yalçın ise önceliğinin Beşiktaş olduğunu net bir şekilde belirtse de bu durum siyah beyazlı yönetimi rahatsız etti. İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, "Bazen kimin diğer tarafta olduğunu görerek hangi tarafta olacağınızı bilirsiniz" diye bir paylaşım yaptı. Dolayısıyla Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme iki defa ertelendi.

Ghezzal: Sergen Hoca varsa ben de varım! Cezayirli yıldız gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymek için Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalması gerektiğini söyledi.

CELTIC DE İSTİYOR

Rosier’e bir kanca daha

∂ İtalya ve Fransa'dan talipleri bulunan Valentin Rosier için bu defa Celtic devreye girdi. İskoçya basınında yer alan haberde Celtic'in 8 milyon avro karşılığında transferi bitirebileceği iddia edildi. Fransız oyuncu son olarak Marsilya'dan gelecek teklife hayır diyemeyeceğini söylemişti.

Sergen Hoca'nın istedikleri ortaya çıktı Beşiktaş’ın başarılı çalıştırıcısı yıllık 16 milyon lira istiyor ama yönetimin teklifi 12 milyon lira. Ghezzal ve Rosier iyi bir golcü de şartlar arasında