Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu’nda Danimarka, Galler ile karşılaştı. Hollanda Johan Cruyff Arena’da oynanan maçta Danimarka, 28. dakikada Dolberg’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle tamamlanırken ikinci devre kırmızı-beyazlı ekip, rakibini gol yağmuruna tuttu. 48. dakikada yeniden sahneye çıkan Dolberg, durumu 2-0'a getirdi. 88. dakikada Maehle, 90+3'te de Braitwhwaite rakip fileleri havalandırdı. Maçı 4 farkla kazanan Danimarka, turnuvada çeyrek finale çıkan ilk takım oldu. Danimarka, çeyrek finalde Hollanda - Çekya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Maç, 3 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

EURO 2020'nin en değerli oyuncusu Kylian Mbappe 2018'de dünya şampiyonu olan Fransa takımının yıldız ismi 22 yaşındaki Mbappe, EURO 2020 turnuvasının en yüksek bonservis bedelli oyuncusu oldu.

Danimarka’dan Eriksen açıklaması Danimarka Futbol Federasyonu, dün oynanan Finlandiya müsabakasında fenalaşan Christian Eriksen’in durumunun stabil olduğunu ve desteklerini ileten herkese teşekkür ettiğini açıkladı.