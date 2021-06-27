Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimin ardından transfere yoğunlaşan Galatasaray, öncelikle geçen sezon takımda kiralık oynayan oyuncuların işini bitirmek istiyor. Bunlardan birisi bonservisi Benfica’da olan Gedson Fernandes, diğeri de Brentford’un oyuncusu olan Halil Dervişoğlu. Sarı kırmızılılar Halil için İngiliz ekibine bir yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon avro teklif edecek. Galatasaray ayrıca sözleşmeye yaklaşık 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Halil gibi geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için ise Fatih Terim araya girecek.

Tek hedef değil

Benfica’nın sportif direktörü Rui Costa, Terim’in Milan’dan talebesi. İlişkilerini kesmeyen ikilinin samimiyeti, bu transferde kilit rol oynayacak. Rui Costa’yı arayacak olan Terim, Gedson Fernandes’in bir yıl daha kiralanması için talebesinden kolaylık göstermesini isteyecek. İkilinin görüşmesi sadece Gedson özelinde olmayacak. Terim, Galatasaray ile Benfica’nın daha kapsamlı bir iş birliğine gitmesini de önerecek. Buna göre Benfica, gelecek vadeden isimleri Galatasaray’a kiralayacak, gelecek oyuncular performansını artırıp iyi bir fiyata satılırsa bundan Galatasaray da gelirler elde edecek.

BAŞKAN AÇIKLADI

Barış Yılmaz Aslan oluyor

∂ Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nün sol kanat hücumcusu 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz transferini noktalıyor. Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve pazartesiye günü sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların peşinde olduğu bu transfer için G.Saray'ın 1.5 milyon avro bonservis ücreti ve bir futbolcu vermesi bekleniyor.

Hiç kopmadılar

Galatasaray’ın yeni yönetimi, Benfica ile iş birliği anlaşması yapmak istiyor. Sarı kırmızılı kulübün yeni yönetimi Fatih Terim’in Rui Costa ile olan yakın ilişkilerinden faydalanarak Portekiz ekibiyle transfer dayanışması yapmayı planlanıyor.

Galatasaray transfer haberini duyurdu Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensipte anlaşması sağladığı öğrenildi.

Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti Yeni sezon çalışmaları kapsamında Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak olan Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti.