Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo 2020'ye katılabilmek için Kanada'da Olimpiyat Elemeleri oyanayacak A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Kadro şu şekilde:

Sertaç Şanlı, Alperen Şengün, Berk Uğurlu, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Özdemiroğlu, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Ömer Faruk Yurtseven, Şehmus Hazer.

ÖNCE URUGUAY SONRA ÇEKYA

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

A Erkek Milli Takımım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.

Milliler, grupta ilk 2'de yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gözü Tokyo biletinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde başarılı olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyor.