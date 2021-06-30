Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren F.Bahçe, Alanya ile sözleşmesi biten son yılların gözde stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna kattı. Attila Szalai ile tandemini geçen sezon güçlendiren sarı lacivertliler bu bölgeyi önemli bir isimle daha takviye etmiş oldu. Sarı lacivertli resmî siteden dün gece taraftarlara, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır" müjdesi verildi.

Fonseca bekleniyor

Oyuncu bugün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek. Sonrasında da Caulker ile üç yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Bu arada sarı lacivertliler hoca arayışında da sona geldi. Birçok aday arasından seçilen ve birkaç gün içinde duyurulması planlanan teknik direktörün Paulo Fonseca olduğu öne sürüldü. Prensip anlaşmasının imzaya dönmesiyle Fonseca ekibiyle birlikte İstanbul'a gelecek.

Fener'de mutluyum

EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansı sonrası talipleri artan Attila Szalai, "Adımın büyük takımlarla anılması onur verici ama ben bunlarla yaşayan birisi değilim. Kulübümde mutluyum. F.Bahçe, istediği gibi bir teklif aldığını iletene kadar takımımda kalacağım” dedi.

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Fenerbahçe yeni teknik direktörünü bir kaç güne açıklayacak Fenerbahçe'den son dakika açıklaması geldi. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu, kulüp bir kaç güne isim vereceğini açıkladı, işte detaylar...