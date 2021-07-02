Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken ünlü yıldızların menajerleri siyah beyazlıların kapısından ayrılmıyor. Ancak siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak olmasından dolayı astronomik ücret isteyen menajerlerin tuzağına düşmüyor. Yapılan görüşmelerde Beşiktaş’ın vitrin olacağı hatırlatılıp, kendisini göstermek isteyen futbolcuların bu fırsatı kaçırmaması gerektiği vurgulanıyor. Siyah beyazlılar uçuk rakamlı tekliflerden uzak duruyor.

İMZA PARASI VERMEYİZ

Gecikmeyen ödemeler, kulübün oturmuş mali sistemi ve Sergen Yalçın’ın oynattığı hücum futbolu da yıldızları Beşiktaş’a çeken etkenler arasında. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 2,5 milyon avroyu üst sınır olarak belirledi. Bu rakam Diego Costa, Edin Dzeko ve Teixeira gibi yıldızlar için de geçerli. Son olarak Diego Costa ve Teixeira için 1,5 milyon avroluk imza parası isteği de reddedildi. 35 yaşındaki Dzeko’nun yerine Diego Costa’ya daha sıcak bakan yönetim İspanyol yıldızın kararını bekliyor.

DIEGO COSTA'YA YENİ TALİP

Siyah beyazlıların bir süredir görüşmelerde bulunduğu Diego Costa’ya, Benfica da talip oldu. Portekiz ekibinin teklifinin Beşiktaş’ınkinden bir miktar fazla olmasına rağmen Diego Costa’nın siyah beyazlılara daha sıcak baktığı aktarıldı.

TEKLİF 2 MİLYON AVRO

Verde iddiası

Siyah beyazlıların geçen sezon Serie A ekiplerinden Spezia’da kiralık olarak forma giyen Daniele Verde ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberde Beşiktaş’ın 25 yaşındaki İtalyan oyuncu için 2 milyon avroluk teklif hazırladığı belirtildi. Her iki ayağını da kullanabilen Verde, sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor.

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