Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe'de uzun süredir yaşanan teknik direktör arayışı son buldu. Sarı lacivertliler eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. KAP'a yapılan bildirimde, Portekizli hocayla iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Yarım kalan işini tamamlamaya geldiğini belirten 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım" dedi.

Çok heyecanlıyım

Başkan Ali Koç’la bakış açılarının benzer olduğunu dile getiren Pereira, "Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe’nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi" sözlerini kullandı. Ocak ayında verdiği bir röportajda Türkiye hakkında belirttiği görüşlerini hatırlatan Portekizli, "Türkiye’de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını söylemiştim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Yokluğu arandı

40 maç üzerinden oynanan 2020-2021 sezonu dışında geride kalan son beş sezonda Fenerbahçe’de bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör Vitor Pereira oldu. 34 maçta aldığı 22 galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan toplayan Pereira, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 64 maçta da 2,07’lik puan ortalamasını yakaladı.

Tazminatı olay olmuştu

∂ 2018 yılında F.Bahçe'de başkanlık görevine seçilen Ali Koç, ilk günlerinde Pereira dosyasıyla karşılaşmıştı. O dönem alacakları için FIFA'ya başvuran Pereira; F.Bahçe'den 4,9 milyon avro talep ediyordu. FIFA, Fenerbahçe'nin Pereira'ya 1,9 milyon avro ödeme yapmasını kararlaştırmıştı.

NEDEN AYRILMIŞTI?

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Beşiktaş'ın beş puan gerisinde ikincilik yaşayan Pereira'nın ertesi sezon Monaco ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçlarından sonra görevine son verildi. Portekizli çalıştırıcı üçlü savunma oynatması sebebiyle elenmenin sorumlusu olarak gösterilmişti.