Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Âdem Ljajic’e yol göründü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’la gelecek sezon için yapılan kadro değerlendirilmesinde Ljajic’in üzeri çizildi. Sergen Hoca’nın, Ljajic için “İhtiyacım yok. Gönderilsin” raporu vermesi üzerine yönetim Boşnak asıllı oyuncuya kapıyı gösterdi. Beşiktaş’a iki sezon önce 6,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Ljajic’in kendisine kulüp bulması gerektiği söylendi. 29 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli de istenmeyecek.

Teixeira yaklaştı

Siyah beyazlılar Teixeira’yı transfer edebilmek için Ljajic’i gözden çıkarmış oldu. Yıllık 2,5 milyon avroluk maliyetiyle de dikkati çeken Boşnak asıllı oyuncu eğer ayrılmak istemezse kadro dışı bırakılacak. Bu arada Teixeira için çaba gösteren Josef de Souza'nın dün sosyal medyada, futbolcunun kızının mesajının altına, "Türkiye'ye görüşürüz" diye yazması taraftarı iyice heyecanlandırdı. Josef'in bu yazısı transferin bitme noktasında olduğunu göstermiş oldu.

Töre iki yıl daha

Beşiktaş’ta dün iç transferde de gelişmeler yaşandı. Siyah beyazlılar Gökhan Töre ile iki, kaleci Utku Yuvakuran’la üç yıllık sözleşme yeniledi. Boyd’a ise kampa katılmayacağı kendisine tebliğ edildi.

Salih turp gibi

Beşiktaş’ın bu sezonki ilk transferi olan Salih Uçan dün sağlık kontrolünden geçti. Yıldız oyuncunun kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmadı. Salih Uçan bugün imzayı attıktan sonra takımın yarın başlayacağı kamp çalışmalarına katılacak.

Ljajic gider Maxim gelir Yaşadığı problemler sebebiyle çöküntüye uğrayan Âdem Ljajic'i göndermeye karar veren yönetim, G.Antep'in 10 numarası Maxim'i kadroya katmak istiyor.