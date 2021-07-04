Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de teknik adam bilmecesi çözüldü ve takım bir kere daha Portekizli Vitor Pereira’ya emanet edildi. Başkan Ali Koç’un ‘vizyon’ olarak ortaya koyduğu Bielsa gibi isimlerin ardından Aziz Yıldırım döneminin gönderilen hocasını takımın başına getirmesi tartışma konusu olurken Pereira’nın istatistikleri dikkat çekiyor. 2015-16 sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırsa da Pereira’nın Fenerbahçe’si birçok kategoride zirvedeydi.

Hücumcu F.Bahçe

Sezon boyunca kalesinde sadece 27 gol gören Fenerbahçe’yi bu kategoride 33 gol yiyen Konyaspor izledi. Şampiyon Beşiktaş ise rakiplerine 35 gol izni verdi. 17 defa kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bu alanda da ilk sıranın sahibiydi. Sezonu Beşiktaş 75, Fenerbahçe 60 golle tamamlamış olsa da, atılan gol sayıları bütün tabloyu ortaya koymuyor. Ligin en fazla net gol pozisyonuna giren (104) ve en yüksek gol beklentisi yakalayan (66.59 xG) takımı olan sarı lacivertliler, hücumda göz doldurmuştu.

En iyi altıncı hoca

Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda ligde sadece dört maçtan mağlubiyetle ayrıldı, sarı lacivertlileri beş mağlubiyetle Beşiktaş takip etti. Pereira ile toplam 61 maça çıkan Fenerbahçe, bu müsabakaların dokuzundan yenilgiyle ayrıldı. Ligi Beşiktaş’ın ardından 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Kanarya, o sezon 2,18 puan ortalaması yakaladı. Pereira, bu puan ortalaması ile Carlos Alberto Parreira, Christoph Daum, Werner Lorant, Todor Veselinovic, Sebastiao Lazaroni’nin ardından Fenerbahçe’de bir sezonda en yüksek puan ortalamasına sahip altıncı yabancı hoca oldu.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

1,5 milyona imzalayacak

∂ Vitor Pereira Fenerbahçe ile yıllık 1,5 milyon avro garanti ücretle iki yıllık sözleşmeye imza atacak. Portekizli teknik adama şampiyonluk hâlinde 1 milyon avro, Şampiyonlar Ligi’ne katılım durumunda da 1 milyon avro bonus verilecek.

Kendisini çok geliştirdi

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Almanya’nın 1860 Münih takımına imza atan Pereira, burada da umduğunu bulamadı. Almanya’dan sonra rotasını Çin’e çeviren Pereira burada üç yıl boyunca Shanghai takımını çalıştırdı ve tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı. Pereira’nın kariyerinde 5’i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupası bulunuyor.

Tepki yönetime

Fenerbahçe’de merakla beklenen teknik direktör sorusunun cevabı Vitor Pereira olunca, sarı lacivertli camiadan tepki sesleri yükseldi. Sosyal medya yıkılırken, eleştiri oklarının hedefindeki isim Portekizli hoca değil, Fenerbahçe yönetimiydi. Koç, “Bielsa kalibresi” deyip Benitez, Favre, Fonseca görüşmelerindan sonra Pereira’yla anlaşınca taraftarlar Başkan’ı kendisine ait olan, “Siz benim vizyonumu anlayamamışsınız” sözleriyle vurdu.

F.Bahçe'den Pereira açıklaması Teknik direktör düğümünün Pereira ile çözüldüğü Fenerbahçe'den eleştirilerle alakalı yapılan açıklamada, kimseyi bulamadıkları için Pereira’yı getirdikleri şeklinde bir hava oluşturulduğunu ifade ederek, söz konusu teknik adamın parasal bir derdinin olmadığını belirtti.