Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Alanyaspor'dan transfer ettiği Salih Uçan'ı sosyal medyadan duyurdu. Transferin açıklanmasının ardından Uçan, "Merhaba Beşiktaş, ben Salih Uçan. Tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim." diye bir paylaşımda bulundu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

​Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan'ı renklerine bağladı. Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendisi ve menajeri Ömer Uzun ile masaya oturup her konuda anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Bonservisi elinde bulunan Salih Uçan’a da yılda 7 milyon liradan 2+1 için toplamda 21 milyon lira ücret ödenecek.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş kulübü Salih Uçan'ın sağlık kontrolünden geçirildiğini de aktardı. Kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Salih'in; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi. Salih Uçan'ın sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandığı bildirildi.



Salih Uçan, Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.



Salih Uçan Alanyaspor’a veda etti Alanyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan sözleşmesinin bittiği turuncu-yeşilli ekibe sosyal medya üzerinden veda etti.



Salih Uçan'dan Şenol Güneş'e sitem: Hayal kırıklığı yaşıyorum Son dönemde başarılı performansıyla göz dolduran ve Süper Lig ile Avrupa'dan birçok talibinin olduğu iddia edilen Salih Uçan, A Milli Takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.