Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Mustafa Cengiz yönetiminin son bölümünde yaşanan gerginlik belki de en çok Fatih Terim’i etkilemişti. Tecrübeli teknik adam sözleşmesini tamamladıktan sonra seçim sonuçlarını beklemek için Florya’dan da ayrılmıştı. Burak Elmas’ın başkanlığa seçilmesinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen Terim’in yüzü gülmeye başladı. Başarılı çalıştırıcı, eskiden de tanıdığı Burak Elmas ile ilk günden itibaren uyumlu ve güzel bir çalışma ortamı yakaladı.

Oyuncular rahatladı

Hoca ile arasına aracı kimse koymadan transferden, Florya’daki isteklere kadar her konuyu bizzat kendisi görüşen Başkan Elmas’ın izlediği yol, Fatih Terim’i mutlu etti. Bu yaşananlar son dönemde içine kapanan Florya’nın da havasını iyice değiştirdi. Elmas yönetiminin alacaklarını yatırmasıyla oyuncuların morali bir hayli arttı. Hafta başında Terim’le yeni bir kontrat imzalayacak olan yönetimin, görev süreleri olan üç yıllık bir sözleşmeye anlaştıkları öğrenildi.

Galatasaray'da sıra transferde Önceki dönemden kalan borçlarla uğraşan G.Saray yönetimi, paraları yatırıp imzaları attırdı. Transfer yasağını önleyen sarı kırmızılılar ilk olarak Barış Alper'i bitirecek

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Emre ile 2023’e

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren Emre Akbaba ile 2023 yılına kadar sözleşme yeniledi. Ücretinde ciddi bir indirim yapıp TL’ye dönen 28 yaşındaki oyuncu “Kendimi ait hissettiğim ve evim olarak gördüğüm Galatasaray’da kaldığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Efsaneler Florya’da

Galatasaray’ın efsane futbolcuları arasına adlarını yazdıran Hagi ve Popescu, dün sarı kırmızılıları ziyaret etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanı takip eden efsane ikili, Kaptan Arda Turan ve Fatih Terim’le uzun süre sohbet etti.

Liverpoollu futbolcudan Fatih Terim'e ziyaret A Millî Takım kadrosunda yer alan Ozan Kabak, EURO 2020'den elenmemizin ardından eski hocası Fatih Terim ile görüştü.

Hagi ve Popescu Galatasaray idmanında Galatasay'ın efsane futbolcuları, bugün Florya'daki antrenmanı seyretti. Hagi ve Popescu, burada eski günlere döndüklerini söyledi.

Galatasaray’dan Omar Elabdellaoui açıklaması Yılbaşı gecesi yüzünden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin kısmi olarak takım çalışmalarında yer alacağı açıklandı. Ayrıca bu süreçte Omar’ın operasyonlarının da süreceği ifade edildi.