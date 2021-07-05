Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş geçen sezonun bitişiyle birlikte prensipte anlaştığı Salih Uçan'ı renklerine bağladı. Alanyaspor'daki çıkışıyla büyük kulüplerin transfer listesine giren 27 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı şampiyonu üç yıllık imzayı dün attı. Beşiktaş'ın resmî hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz" ifadesine yer verildi. Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi.

40 maç 3 gol

Geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 3 gole imza atan Salih yeni formasıyla poz verirken bir hatırasını da anlattı. Yıldız futbolcu, "Yaşım küçük. Bucaspor'dayım. Yedeğim. Beşiktaş'ın stadında, Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Beşiktaş taraftarı Quaresma'ya öyle bir bağırdı ki, neredeyse kulaklarımı kapatıyordum. Vaov! dedim. Tüylerim diken diken oldu. Şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim" sözlerini kullandı. Salih yılda 7 milyon lira kazanacak.

GHEZZAL G.SARAY İDDİALARINI YALANLADI

Renklerim siyah beyaz

Önceki gün bir anda servis edilen, "Ghezzal, G.Saray ile anlaştı" haberleri Beşiktaşlı taraftarları üzmüştü. Siyah beyazlı yöneticiler bunun üzerine Ghezzal'ı arayarak iddiaların doğru olup olmadığını sordu. Haberi görmediğini ve şu an tatilini geçirdiği Lyon'da Beşiktaş'ın, Leicester City ile anlaşmasını beklediğini belirten Ghezzal, "Sanırım birileri ilgi toplamak için bu haberleri çıkarıyor. Ben Türkiye'de Beşiktaş'tan başka hiçbir yerde oynamayacağım. Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak istiyorum" diyerek güvence verdi.

EMRE KOCADAĞ:

Salih'e inanıyoruz

∂ Sergen Yalçın'ın çok istediği futbolcunun imzası sonrası konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Salih'i bir yıldır yakından takip ediyorduk. Takıma büyük katkı yapacağına inanıyoruz. Beşiktaş'ta başarılı çizgisini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira'dan 'Kartal' pozu Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket... Siyah-Beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira'dan Kartal pozu geldi.

Beşiktaş'ta Samba vakti Siyah beyazlılar transferde hayli yol katettikleri Alex Teixeira ve Fernando için gün sayıyor. Josef de Souza ile birlikte Beşiktaş'ın orta sahasına Brezilyalılar damga vuracak.