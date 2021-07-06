Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Burak Elmas’ın başkan seçilmesiyle beraber tekrar görevine dönen ve çok heyecanlı olduğunun altını çizen Fatih Terim, geleceğin takımını kurmak için düğmeye bastı. Elmas’ın görevi devralmasının üzerinden çok uzun bir zaman geçmemesine rağmen sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan tecrübeli teknik adam, kafasındaki projeleri anlattı. Genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro kurmak istediğini belirten Terim’in bu isteği Başkan Elmas tarafından da olumlu karşılandı.

Kendinize kulüp bulun

Yerli ve yabancı transferlerde liste oluşturan Terim, takım içindeki maliyetleri de dengelemek amacında. Bu sayede yüksek ücret alan isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Takımın tecrübeli isimleri Falcao, Feghouli ve Babel’in menajerleri kulübe çağrılacak. Bonservis beklentisinden vazgeçildiği belirtilerek kendilerine kulüp bulmaları net bir şekilde ifade edilecek. Yönetim bu üç oyuncuyu gönderip 11 milyon avronun üstünde bir maliyetten kurtulmayı hedefliyor.

Karim Hafez listede

Geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren Saracchi, İspanyol ekibi Espanyol ile anlaştı. Sol bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar Mısır basınından bir iddia geldi. Haberde Malatyaspor’da forma giyen Karim Hafez için Aslan’ın devreye girdiği yazıldı.

Galatasaray'da sıra transferde Önceki dönemden kalan borçlarla uğraşan G.Saray yönetimi, paraları yatırıp imzaları attırdı. Transfer yasağını önleyen sarı kırmızılılar ilk olarak Barış Alper'i bitirecek

Galatasaray'da Abdou Harroui sesleri Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, orta sahaya takviye çalışmaları sürüyor. Cimbom'da gündeme, Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui geldi.