Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta görev aldığı her dönemde yaptığı başarılı transferlerle bilinen yönetici Erdal Torunoğulları yine yıldız seferine çıktı. Hollanda’da fabrikalara ve şirketlere dolayısıyla da geniş bağlantılara sahip olan Erdal Torunoğulları, buradan iki yıldız oyuncuyu getirmek için çalışıyor. İlk hedef daha önce Galatasaray forması da giyen PSV Eindhoven’in forveti Bruma. Portekizli oyuncuyla görüşme yapan siyah beyazlı yönetici her konuda anlaşmaya vardı. Geriye Olimpiakos’un devreden çıkması kaldı.

Olimpiakos’u üzdü

Geçen sezon Bruma’yı kiralık olarak oynatan Olimpiakos, yıldız oyuncuyu tekrar kadrosuna katmak istiyor. Bruma’nın yıllık 2 milyon avro olan ücretinin yüzde 70’inin ödeme teklifinde bulunan Beşiktaş, transferde birkaç adım önde. Yunan kulübünün yapacağı son teklifin daha yüksek olamayacağı düşünülüyor. Sevilla forması giyen ve şu an ülkesi Hollanda’da olan Luuk de Jong için de Sevilla’ya kiralama teklifi yapıldı. İspanyol ekibi bu hafta gelen teklifleri değerlendirerek son kararı verecek.

İÇ TRANSFER HAREKATI

Kartal'da dört imza

∂ Beşiktaş'ta dün iç transferde hareketli bir gün yaşandı. Siyah beyazlılar dört oyunusuyla sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Utku Yuvakuran ile üç ve Necip Uysal'la da iki yıllık sözleşme uzatıldığı belirtildi.

Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira'dan 'Kartal' pozu Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket... Siyah-Beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira'dan Kartal pozu geldi.