Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübe gelişinin 47. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Duygulu ifadeler kullanan Terim, "Rahmetli Metin Oktay Ağabeyimiz Adana'ya gidip, rahmetli babam kendisine 'Oğlum sana emanet' dediğinden bu tarafa tam 47 yıl geçmiş. Metin Ağabey emanete iyi baktı. 'Galatasaraylı Fatih' olduk. Arkasından evlendim. Çocuklarım oldu. Teknik adam oldum. Torunlarım oldu. Bu yılları Allah şükür ki Galatasaray'da geçirdim" dedi.

Herkesin emeği var

Kendisi için Galatasaraylı olmanın gururların en büyüğü olduğunu dile getiren Fatih Terim, "Galatasaray'da tarifsiz mutluluklar yaşadım. Bütün Galatasaraylıların bunda emeği vardır. Bu da beni en çok mutlu eden şeydir. Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde Galatasaray denildiğinde biliyorlarsa, ne yaptığın ortadadır. Galatasaray bunu başardı. Biz de bu başarının parçası olduk. Türk futbol camiasına ama özellikle Galatasaraylılara sonsuz teşekkür ederim" sözlerini kullandı.

PAŞA'YI TEK GOLLE GEÇTİ

Aslan finalde

Süper Lig U19 Gelişim Ligi yarı finalinde Galatasaray, Kasımpaşa'yı uzatmalarda Bartuğ Elmaz'ın penaltı golüyle 1-0 yenerek finale çıktı. Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün saat 20.00'de finalde Galatasaray'ın rakibi olmak için karşılaşacak.

İDMAN ÖNCESİ PASTA

Galatasaray'daki 47. yılını kutlayan Teknik Direktör Fatih Terim için akşam antrenmanı öncesi pasta kesildi. Terim, futbolcularına yaptığı konuşmada, "İyi ki Galatasaraylıyım ve Galatasaray'da size hocalık yapıyorum" dedi.

Liverpoollu futbolcudan Fatih Terim'e ziyaret A Millî Takım kadrosunda yer alan Ozan Kabak, EURO 2020'den elenmemizin ardından eski hocası Fatih Terim ile görüştü.