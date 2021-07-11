Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yönetimin elinden geleni yaptığını söyleyen Terim “Kimsede kusur aramıyorum. Transfer biraz gecikmiş olabilir, çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. 10 transfer yapsak da hiç yapmasak da PSV maçının garantisi yok” dedi.

Hakemlere isyan

Geçen sezon sık sık hakemleri eleştiren ve bu yüzden ceza alan Fatih Terim, aynı tutumunu dünkü özel maçta da sürdürdü. Terim, yine bir pozisyon sonrası isyan etti. Galatasaray’ın 1-0 yenik duruma düştüğü golün ardından maçın hakemi Burak Taşkınsoy’a söylenen Terim, “Şu maçı bile yönetemiyorsunuz. Stressiz bir maç. Bu karşılaşmayı yönetemezseniz hangi maçı yöneteceksiniz!” diye bağırdı.

ESKİ TAKIMINA ATTI

Aytaç Kara formunda

Galatasaray’ın yeni transferi Aytaç Kara, hazırlık maçlarında parlıyor. Dinamo Bükreş’e iki gol atan Aytaç, dün akşam da eski takımı Kasımpaşa ağlarına bir gol bırakarak sarı kırmızılıların en skorer oyuncusu oldu.

Aslan’dan gözdağı

Sezon hazırlıkları kapsamında Necmi Kadıoğlu Stadı’nda hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin gollerini Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba atarken, lacivert beyazlıların golleri ise Tomas Brecka ve Ahmet Engin’den geldi. Galatasaray oyunuyla tam not aldı.

Terim'den transfer açıklaması Fatih Terim, Galatasaray taraftarına, Burak elmas ve yönetiminin transferler konusunda olağanüstü çalışmalar sergilediklerini söyleyerek, rahat olma çağrısında bulundu.

Terim’in yüzü gülüyor Yeni yönetimin büyük bir hızla kolları sıvamasıyla birlikte Florya’da hava değişti, bahara döndü. Yönetimin transfer listesini bir bir uygulamaya geçmesi Terim’i sevindirdi.