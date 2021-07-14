Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’ın Olimpiakos ile dostluk maçı girişimi siyasi skandala dönüştü. Sarı kırmızılılar Atina’da test skandalıyla karşılaştı. Yunan yetkililer, geçerli olan PCR testlerini kabul etmeyerek bazı isimlere hızlı test yapmak istedi. Bu istek kabul edilmesine rağmen, bu defa bütün kafileye test yapılacağı söylenince Fatih Terim küplere bindi. Yapılmak istenenin kriz çıkarmak olduğunu söyleyen Fatih Hoca “Hazırlayın uçağı, geri dönüyoruz” dedi. Terim’in bu kararını yönetim de onaylayınca sarı kırmızılılar gece yarısı geri döndü.

Yine olsa yine yaparız

Atina’da olanları anlatan Terim “Bize binbir türlü zorluk çıkarılırken hiç teste girmeden giden turistler gördük. Bazı isimler pasaport kontrolünden geçmişti. Onları da geri çağırıp test yapmak istediler. Bundan sonra bize düşen geri dönmekti. Gereği ne ise onu yaptık. Dostluk maçları, dostlarla olur. Bu hiç dostça bir davranış değildi. Yarın olsa yine aynısını yaparız. Bir ara pasaportlarımızı istediler, sebebini sorduğumuzda ‘Deport’ (sınır dışı) edeceklerini söylediler. Pasaportlarımızı vermedik” diye konuştu.

Boyun eğmeyiz

“Bunu sadece Galatasaray’a yapılmış bir hareket olarak görmüyorum” diyen Fatih Hoca “Bu çok açık. Son yılların hassas dengesi içerisinde bu davranış şekli hoş olmadı. Ne tarz, ne tavır, ne takınılan hareket tarzı hoştu. Biz bunlara boyun eğecek insanlar da değiliz, kulüp de değiliz. Olimpiakos Kulübü Başkanı da beni aradı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şu bir gerçek ki, gerek biz gerekse de her kulübümüz, buraya misafir gelenleri havalimanından nasıl alıp nasıl alaka gösteriyor, bunu herkes biliyor. Bize 2,5 saat su bile vermediler” dedi.

Çeklerin inadı

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Galatasaray ile Nicolae Stanciu’nun transferi konusunda anlaşmadıklarını açıkladı. Aslan 3,5 milyon avroya kadar çıkmasına rağmen, Stanciu için Prag ekibinin 6 milyon avroluk inadını kıramadı.

Yeniden kiralanacak

∂ Fatih Terim’in transfer listesinin tepesine adını yazdığı Gedson Fernandes transferinde Galatasaray artık imzaya yakın. Başkanlarının soruşturma geçirmesi sebebiyle karışık günler yaşayan Benfica’da bütün yetkiler sportif direktör Rui Costa’ya geçmişti. Benfica, Gedson’un yerini Joao Mario ile doldurunca Rui Costa transfere onay verdi. Yıldız oyuncunun 8 milyon avro satın alma bedeliyle 2 milyon avro Portekizliyi kiralayacağı belirtildi.

Küstah Yunan! Talep edilen bütün prosedürlerin yerine getirilmesine rağmen Yunan yetkililer çirkinlikten vazgeçmedi. Havalimanındaki muamele üzerine çileden çıkan Fatih Terim rest çekti ve dönüş kararı alındı.