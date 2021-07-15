Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Burak Elmas ve Ahmet Ağaoğlu, dün Habertürk TV’de yayına katıldı. Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında TFF’ye gönderilen mektupta yayıncı kuruluş, yabancı sayısı gibi problemlerin altı çizilip “Gerekirse maçlar çıkmayız” tehdidini savuran kulüpler birlik mesajı verdi. Burak Elmas "Biz kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Biz artık burada seyirci olmayacağız, kaptan olacağız" vurgusunda bulundu.

SONUNA KADAR GİDERİZ

Koç "TFF bizimle aynı gemide olması gerekirken bazen yayıncı kuruluşu, yayıncı kuruluştan daha iyi savunuyor" değerlendirmesini yaptı. Ağaoğlu “Enflasyondan sıkıntı çekiyoruz, kurdan sıkıntı çekiyoruz, gelirimiz dörtte üç oranında azaldı ama yabancı oyunculara avro ödemesi yapıyoruz" derken Çebi "Yabancı kuralı çıkınca Türk futbolcuların ücretleri ikiye üçe katlandı" diye yakındı. Maça çıkmama kararıyla ilgili soruya Elmas "En son yere gitme konusunda mutabık kaldıktan sonra açıkladık bunları" sözlerini kullandı.

TFF SERT ÇIKTI: ZARAR VERİYORSUNUZ

TFF, Kulüpler Birliği’nin ortak bildirisine aynı sertlikle cevap verdi. Kulüplerin “Gerekirse maçlara çıkmayız” restine karşılık veren TFF “Yabancı sınırı yeni bir konu yeni değil. 30yaş üstü yabancıları doldurdunuz. Bu açıklamalar Türk futbolunun marka değerine zarar veriyor” çıkışını yaptı.

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü çekildi TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.