Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, 24 Temmuz'da Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü defa bir araya gelecekti. ABD'nin Las Vegas kentinde yapılması planlanan müsbaka Fury'nin koronavirüse yakalanması sebebiyle ertelendi. Maçın yeni tarihi ise belli oldu. Söz konusu karşılaşma, 9 Ekim'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek.

7. RAUNTTA NAKAVT

İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

TEK YENİLGİ ALDI

Fury, bugüne kadar çıktığı maçlarda 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın, 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

SONRAKİ RAKİP JOSHUA

Bu maçı kazanması halinde Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.

Futbol maçı boks maçına döndü Bölgesel Amatör Lig'de Karasuspor ile Hendekspor maçında, futbolcuların birbirine girmesiyle bir anda saha karıştı.

Floyd Mayweather ile YouTuber Paul Logan asrasındaki boks maçından önce kavga çıktı Floyd Mayweather ile YouTuber Paul Logan'ın boks maçı öncesinde iki rakip birbirine girdi.

“Sarışın Bomba” lakaplı kadın boksör 10 raund sonunda tanınmaz hale geldi Avustralya’da kadın boksör Ebanie Bridges, tarzından dolayı “Sarışın Bomba” olarak adlandırılıyor.