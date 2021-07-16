Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Düsseldorf'taki sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende" dedi.

29 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada; 7 gol atıp 2 asist yapan Karaman, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.

"ŞİMDİ TARİH YAZMA VAKTI"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, "Siyah-beyazlı formayı terleteceğim için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Arma için elimden gelenin fazlasını yapacağıma emin olabilirsiniz. Şimdi tarih yazma vakti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi.

Mehmet Topal, Beşiktaş'ta Beşiktaş, orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile bir seneliğine sözleşme imzaladı.