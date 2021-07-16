Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Vitor Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde yıldız oyuncuları yönetememekle suçlanmıştı. Portekizli hocanın Robin van Persie ve Caner Erkin ile yaşadığı krizler dün gibi akılda. Arsenal'de tatsız anıları olan Mesut Özil için ise gittiği her takımda yıldız kaprisleri yaptığı söyleniyordu ki, bu ikili Fenerbahçe'de buluştu. Ancak beklenenin aksine birbirlerine yaklaşımları son derece sıcak oldu. Pereira'nın yakın ilgi gösterdiği Mesut Özil, kampın en çalışkanlarından birisi olarak hocasını mahcup etmedi. Aksine ikili arasındaki samimi diyaloglar dikkat çekti.

KADRO NETLEŞİYOR

Şampiyonluk hedefleyen Vitor Pereira'nın takımın Mesut'un etrafında şekillendirmeye başladığı görülürken bütün oyuncular da saha içi liderinin Özil olması gerektiğini kabullenmiş durumda. Mesut'un çalışma temposu ve hırsı Pereira'nın yıldızlarla değil, savaşmayanlarla problem yaşadığının en net göstergesi. Tabii yeri garanti görünen tek isim Mesut değil. Kadrosunu yavaş yavaş netleştirmeye başlayan Pereira'nın kafasındaki on birde, Altay, Szalai ve Caulker da şimdiden formayı kapmış görünüyor.

O ARTIK 10 NUMARA

Fenerbahçe’ye geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Mesut Özil, memleketi Zonguldak’ın plaka numarası 67’yi giymişti. Yıldız oyuncu Samatta’dan bu sezon 10 numaralı formayı aldı.

İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Topuk Yaylası’nda Romanya 2. Lig ekiplerinden Csikszereda’yı 2-0 mağlup etti. Teknik Direktör Vitor Pereira, takımı üçlü savunma düzeniyle sahaya sürdü. Sarı lacivertlilerin gollerini 26’da Sinan Gümüş, 67’de de Serdar Aziz kaydetti.

Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekipte görev yapan Volkan Demirel'in takımdan ayrıldığını duyurdu.