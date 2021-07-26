Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Son dönemde Galatasaray’a kiralık gelenler kalıcı olmak için can atıyor. Henry Onyekuru ile başlayan bu furyaya son olarak Gedson Fernandes eklendi. Fatih Terim’in Rui Costa ile ilişkisine bağlı olarak Benfica’nın Cimbom’a kiraladığı Portekizli orta saha evine geri dönmüştü. Aslan’ın tekrar kadroya katmak istediği oyuncu için Rui Costa’nın Benfica’ya başkan olması avantajdı. Ki Fernandes’in de gönlü Galatasaray’daydı.

Yeniden Henry!

Gedson için kulüplerin görüşmeleri devam ederken kiralamaya değil satışa daha sıcak bakan Portekiz ekibi işi biraz ağırdan aldı. Burak Elmas yönetiminin bu konudaki bekleyişi sürüyor. Ghezzal işinin olmamasının ardından da Onyekuru adı tekrar ön plana çıktı. Monaco’nun satış listesine koyduğu Nijeryalı için pazarlıklara tekrar başlayacak. Yönetim, 4 milyon avroluk bir bonservis bedeliyle işi bitirmeye çalışacak.

Alexandru Cicaldau: Çok mutluyum

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Alexandru Cicaldau, yeni takımı ile idmana çıktı. Rumen oyuncu “’Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Galatasaray Romanya'da herkes tarafından biliniyor. Hagi ve Popescu burada çok başarılı oldu. İkisini de tanıyorum. Onları mahcup etmek istemiyorum”dedi.

Cicaldau: Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılara transferi için mutlu olduğu söyledi.