Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansla dikkatleri çeken ve NBA Draft'ına katılan milli basketbolcu Alperen Şengün, ilk turda draft edildi. Oklahoma City Thunder'ın draft hakkını alan Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü tercih etti.

Draftın ardından açıklamada bulunan 19 yaşındaki Alperen, bir an önce NBA maçlarının başlamasını beklediğini ve efsane oyuncularla sahaya çıkmak istediğini belirtti.

NBA'DEKİ 11. TÜRK OYUNCU OLACAK

Alperen Şengün; Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman’ın ardından ülkemizi NBA’de temsil etme şansı yakaladı.

Alperen Şengün, NBA’deki 11. Türk oyuncu olacak.

TÜRK BAYRAĞI DETAYI

Alperen Şengün'ün draft töreninde giydiği takım elbiseye ait bir detay ise gözlerden kaçmadı. Genç basketbolcu, Houston Rockets tarafından draft edildiğinin resmen açıklanmasının ardından ceketinin içine işlettiği Türk bayrağını kameralara gösterdi.

İLK SIRA CADE CUNNINGHAM'IN

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Detroit Pistons, tercihini Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Oklahoma State Cowboys forması giyen 19 yaşındaki oyun kurucu Cade Cunningham'dan yana kullandı. 2,03 metre boyundaki Cunningham, üniversite kariyerini 20,1 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

NBA'de drafta katılacak Şengün: Her şey harika gidiyor NBA'in 2021 draftı için hazırlıklarını ABD'de sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün, çalışmaları ile ilgili olarak "Her şey istediğim gibi harika gidiyor" ifadelerini kullandı.

NBA'de şampiyon Milwaukee Bucks Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezonunda Milwaukee Bucks şampiyon oldu.